Good News: बड़ी घोषणा, राजस्थान में 1400 करोड़ रुपए से बदलेगी टूटी-जर्जर सड़कों की तस्वीर

Road Repair: जयपुर. प्रदेश में जर्जर और नॉन-पेचेबल सड़कों की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इस राशि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।