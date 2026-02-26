IND vs ZIM: इंडिया करेगी बड़ा धमाका या जिम्बाब्वे देगी झटका, चौंका रही फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी

इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान का चर्चित फलोदी सट्टा बाजार इस समय टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत दावेदार मान रहा है। बाजार में चल रहे भाव के अनुसार भारत की जीत की संभावना अधिक आंकी जा रही है। फिलहाल 6-7 पैसे का रेट चल रहा है, जिसका संकेत है कि भारत की जीत पर रिटर्न कम जबकि जिम्बाब्वे की जीत पर ज्यादा अनुमानित है। हालांकि कागजों पर जिम्बाब्वे अपेक्षाकृत कमजोर नजर आता है, लेकिन इसी विश्व कप में उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर सबको चौंका दिया था। ऐसे में मुकाबले को हल्के में लेने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।