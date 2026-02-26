Karpoor Chandra Kulish: जन-जन के हित से जुड़ें विज्ञान के नाम पर धंधे

वसन्त के बाद शीत प्रधान साम उत्तरोत्तर क्षीण होने लगता है और अग्नि की मात्रा बढ़ने लगती है। प्राय: इन्हीं दिनों शीतला माता का प्रकोप होता है। इन्हीं दिनों शीतलाष्टमी पर माता पूजने का पर्व भी मनाया जाता है। इस अवसर पर खाना-पीना भी ठण्डा होता है। आज इस रोग की रोकथाम के अन्य उपाय भी उपलब्ध हैं, परन्तु इसका उपाय मुख्यत: शीतल पदार्थ सेवन ही माना गया है। अग्नि रहित मलिन कीटाणुओं के संक्रमण से ही रासभ तत्व का उद्भव होता है। पशुओं में यह तत्व गदर्भ या रासभ में प्रभुत मात्रा में होता है। मादा गदर्भ का दूध भी अतीव शीतल माना गया है। शीतला माता के रोगी के लिए इसका सेवन भी करते देखा गया है। (कुलिश जी के आलेखों पर आधारित पुस्तक 'वेद विज्ञान' से)