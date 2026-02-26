शिक्षा केवल आजीविका नहीं, जीवन मूल्य है: कर्पूरचंद्र कुलिश जी का शिक्षा मंत्र

कुलिश जी किताबी ज्ञान से अधिक व्यावहारिक और ज़मीनी ज्ञान के पक्षधर थे। वे पुरानी शिक्षा पद्धति के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहले शिक्षक अपने ही घर पर 'चटशाला' चलाता था और विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षक के योगक्षेम की व्यवस्था बच्चों के माँ-बाप करते थे, जिसे 'सीधा-पेटा' (भोजन-सामग्री) कहा जाता था। इन घरेलू चटशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला के साथ-साथ रामायण, महाभारत और गीता जैसे नीति, धर्म व काव्य-शास्त्र पढ़ाए जाते थे। जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली चालू हुई और शिक्षा भवनों पर आश्रित हो गई, तब से सरकारीकरण के कारण शिक्षक भी राज्याश्रित वर्ग या वेतनभोगी बन कर रह गए। शिक्षक ने तो समर्पण भाव से वही किया, जो नीति निर्धारकों ने बताया।

कहते हैं कि मां बच्चे की पहली शिक्षक होती है। कुलिश जी का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा को राज्य के भार से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि समाज स्वयं इसे संचालित कर सके।