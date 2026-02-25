China PhD Model: पीएचडी का असली इम्तिहान- ज्ञान, प्रयोग और राष्ट्र

शिक्षा अब किताबी ज्ञान के दायरे से निकलकर व्यावहारिक उपयोगिता की ओर उन्मुख हो रही है। इस दिशा में चीन ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए शोध-प्रबंध के बजाय कार्यशील उत्पादों के निर्माण के आधार पर इंजीनियरिंग पीएचडी की डिग्री देना आरंभ किया है। पिछले साल देश के डिग्री कानून में विधिवत बदलाव के बाद अब तक 11 ऐसी डिग्रियां प्रदान की जा चुकी हैं। फिलहाल यह विकल्प रणनीतिक और अभियांत्रिकी विषयों तक सीमित है, किंतु 60 से अधिक विश्वविद्यालय इससे जुड़ चुके हैं। अस्तित्व बनाए रखने के लिए शोधपत्र छापते रहने का दबाव अनुसंधान शुचिता से जुड़ी अनेक समस्याओं को जन्म देता है, जैसे पैसा फेंककर छद्म लेखकों से औद्योगिक पैमाने पर शोधपत्र गढ़वाने की प्रथा, फर्जी आंकड़े, तथ्यों और संदर्भों की तोड़-मरोड़, अकादमिक धोखाधड़ी, शोधपत्रों का गिरता स्तर आदि।