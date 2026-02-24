आपकी बात: मातृ-शिशु कल्याण केंद्रों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

मातृ-शिशु स्वास्थ्य किसी भी देश के भविष्य से जुड़ा विषय है। केंद्रों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त बेड, प्रसव कक्ष और दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो। स्त्रीरोग व बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति के साथ नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली से प्रत्येक मां और शिशु की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सकती है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर