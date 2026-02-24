संपादकीय: फेस रिप्लेसमेंट की सुविधा उम्मीद की किरण

भारत इस सुविधा से सुसज्जित दुनिया का पांचवां या छठा देश कहलाएगा। फेस रिप्लेसमेंट आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की अहम जरूरत है। इसका महत्व एसिड अटैक, किसी अग्नि दुर्घटना या ऐसे ही किसी बड़े हादसे में चेहरा लगभग गंवा देने वाले वे लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें पंद्रह-बीस सर्जरी के बावजूद आराम महसूस नहीं होता या वे अपने चेहरे को मूल स्वरूप में नहीं पाने की वजह से अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। फेस रिप्लेसमेंट उनके लिए कारगर चिकित्सा पद्धति है, जो क्षत-विक्षत चेहरे की दर्द वाली सर्जरी से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें किसी और का ही सही पर सामान्य चेहरा सुलभ करवा सकती है।