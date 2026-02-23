आपकी बात: परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं?

परीक्षा के दौरान बच्चों में थोड़ा-बहुत तनाव स्वाभाविक है। ऐसे समय में परिवार, विशेषकर अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और उन्हें समझ के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेने दें और उस समय उनसे खुलकर बातचीत करें। उनकी पसंद के खेल या हल्की गतिविधियों में साथ दें। भोजन और नींद का विशेष ध्यान रखें। बच्चों की क्षमता को समझें और उनसे अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें। घर का माहौल खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा तो बच्चे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना कर सकेंगे। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)