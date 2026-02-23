यूरिया की गुणवत्ता व मात्रा से समझौते के मूड में नहीं किसान

केंद्र सरकार ने यूरिया नीति में बदलाव किया है, लेकिन किसान इससे नाखुश हैं और धरने-आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नई नीति के तहत यूरिया के बोरे के वजन में 10 किलो की कटौती की गई है। सालों से यूरिया की एक बोरी 50 किलो वजन की होती थी जिसे अब 40 किलो किया गया है। साथ ही उसमें प्रयुक्त नाइट्रोजन की मात्रा को भी कम किया है। पहले एक बोरे में 46 फीसदी नाइट्रोजन होता था, उसमें कटौती करके अब 36 फीसदी किया है, जबकि किसानों की मांग सालों से यूरिया के प्रत्येक कट्टे में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने और सब्सिडी ज्यादा करने की रही है।