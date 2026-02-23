Rajasthan Lok Sanskriti: जब ‘लोक’ सुरक्षित रहता है, तभी राष्ट्र सशक्त होता है

लोकसाहित्य और भाषा: भारत बोध का एक अत्यंत सशक्त उदाहरण लोकभाषा में रचित रामचरितमानस है। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत के स्थान पर अवधी जैसी लोकभाषा में रामकथा को प्रस्तुत कर, विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक संकट के दौर में जन-जन के हृदय में राम को स्थापित किया। यह केवल साहित्यिक निर्णय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध था। लोकभाषा के माध्यम से तुलसीदास ने भारत की सांस्कृतिक एकता को बचाए रखा। यह सिद्ध करता है कि जब भी भारत पर संकट आया, लोक और लोकभाषा ही उसकी ढाल बने; यही भारत बोध का सत्य है।