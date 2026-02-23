India-US Trade Deal 2026: संरक्षणवादी रुख कायम, भारत को रहना होगा सतर्क

1930 में यह टैरिफ वैश्विक व्यापार को 65 प्रतिशत तक कम कर चुका था। महामंदी की स्थिति इस टैरिफ से और भयावह हो गई थी। आइएमएफ का अनुमान है कि वर्तमान टैरिफ वैश्विक जीडीपी को 0.8 से 1.2 प्रतिशत घटाएंगे। एक तरफ यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा संकट पैदा किया, वहीं दूसरी तरफ चिप की कमी ने विनिर्माण को प्रभावित किया। जलवायु परिवर्तन ने कृषि को असुरक्षित बनाया। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और फिर ट्रंप के जवाबी टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि विदेशी व्यापार अधिशेष असंतुलन पैदा कर रहे हैं। चीन और भारत जैसे देशों पर दोष मढ़ा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमरीकी उत्पादन क्षमता अपर्याप्त है। टैरिफ से अमरीका में घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता घट रही है। ट्रंप ने तो इसे 'मृत संस्था' ही कह दिया है।