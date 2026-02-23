Crisis Leadership Skills: संकट में स्थिर, विजय में विनम्र रहना

समत्व, जिसे संस्कृत में समत्वम् कहा गया है, नेतृत्व के उन गुणों में से एक है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद प्राय: अनदेखा रह जाता है। समत्व का अर्थ है प्रशंसा और आलोचना, सफलता और असफलता, लाभ और हानि जैसी सभी परिस्थितियों में संतुलित बने रहना। समत्वशील लीडर भावनाओं से विमुख नहीं होते, पर वे भावनाओं को अपनी दिशा भी निर्धारित नहीं करने देते। वे अव्यवस्था के बीच शांति, टकराव के बीच स्पष्टता और संकट के बीच संयम बनाए रखते हैं।