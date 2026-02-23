Green Hospitals India: चिकित्सा संस्थानों का पर्यावरण सम्मत न होना बन रहा चुनौती

बीते दशकों में इंसान को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए बाजार की मांग के चलते चिकित्सकीय संस्थानों की तेज गति से हो रही संख्यात्मक वृद्धि के बीच इनका पर्यावरण सम्मत ना होना नई चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि कुछ नियम और बंदिशों के चलते प्रदूषण नियंत्रण हेतु कदम उठाए जा रहे हैं, किंतु उस बाबत अनुपालना अभी भी अत्यंत सीमित या ना के बराबर ही है। यह कदम भी स्वत: स्फूर्त हों ऐसा नहीं है। सामान्यतया, उठाए गए कदमों का मूल उद्देश्य अनुपालना की पूर्ति मात्र तक सीमित रहता है।