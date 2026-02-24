US Tariff Policy 2026: सवाल यह है कि भविष्य में कैसी होगी टैरिफ नीति

अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आइईईपीए) के तहत लगाए गए व्यापक वैश्विक शुल्कों को रद्द कर उन्हें शुरुआत से ही अवैध (एब इनिशियो) घोषित किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण अमरीकी सरकार को अनुमानित 160 बिलियन डॉलर से 175 बिलियन डॉलर का राजस्व वापस करना पड़ सकता है। वाइट हाउस ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए एक नया वैश्विक आयात शुल्क घोषित करके तेजी से बदलाव किया। अब सामने व्यापक प्रश्न यह है कि भविष्य में यूएस टैरिफ नीति कैसे सामने आएगी। आइईईपीए के अलावा, कई संघीय कानून प्रशासन को राष्ट्रीय हित में व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपाय करने का अधिकार देते हैं।