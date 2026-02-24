India AI Mission 2.0: बड़ी उपलब्धि, मगर पार करने होंगे अभी कठिन पड़ाव

खास बात यह है कि इसे उनकी तुलना में बहुत ही कम संसाधनों के साथ बनाया गया है और यह भारतीय भाषाओं का बेहतरीन समर्थन करता है। 'भारत जेन' जैसे अन्य स्वदेशी मॉडलों ने भी ध्यान खींचा। आइआइटी गुवाहाटी के एक छात्र शालिग्राम देवांगन ने मात्र 1.1 लाख रुपए की लागत में बने दस भारतीय भाषाओं में काम करने वाले एआइ मॉडल को दिखाया। यह कम खर्च में बड़ा काम करने की भारतीय क्षमता का जीता-जागता उदाहरण है। भारत ने टीबी की जांच के लिए एआइ आधारित एक्स-रे स्कैनिंग, सरकारी सेवाओं के लिए बहुभाषी वॉयस बॉट्स और किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान जैसे उपयोगी प्रयोगों को दुनिया के सामने रखा।