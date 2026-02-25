Loneliness of Elderly: बुजुर्गों का बार-बार पूछना आपकी परवाह का संकेत है

बुजुर्गों की दुनिया हमारी तरह तेज नहीं चलती। युवावस्था में हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, यादें ताजा रहती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्मृति कमजोर पड़ने लगती है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो, मस्तिष्क का हिप्पोकैंपस हिस्सा, जो नई यादें बनाता है, उम्र के साथ सिकुड़ने लगता है। अध्ययनों से पता चलता है कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में शॉर्ट-टर्म मेमोरी 20-30 प्रतिशत कम हो जाती है। इसलिए वे बार-बार पूछते हैं। यह भूलना नहीं, बल्कि उनकी चिंता का रूप है।