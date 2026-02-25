संपादकीय: डिजिटल सुरक्षा के साथ वैचारिक कट्टरता पर प्रहार

सभी जानते हैं कि आज सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गए हैं। आतंकी संगठन एन्क्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी करेंसी का उपयोग कर अपनी पहचान छिपा रहे हैं। एक तरह से साइबर आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हमारे दुश्मन पंजाब और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 'प्रहार' नीति इन हाई-टेक खतरों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों को और अधिक सक्षम बनाने पर जोर देती है। इस नीति की खूबी धार्मिक कट्टरता के महिमामंडन को रोकने की प्रतिबद्धता भी है। पॉलिसी में ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स की व्यवस्था की गई है, जिससे कानूनी कार्रवाई कट्टरपंथ की गंभीरता के स्तर पर आधारित होगी।