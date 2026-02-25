Identifying True Desires: स्वयं से संवाद ही असल में जीवन परिवर्तन की शुरुआत

स्वयं की आवाज सुनने का पहला कदम है- रुकना। कुछ देर के लिए तुलना से बाहर आना। कुछ देर के लिए 'लोग क्या कहेंगे' को शांत करना और स्वयं से ईमानदारी से पूछना- मैं क्या महसूस कर रहा हूं या रही हूं? हो सकता है उत्तर तुरंत न मिले। हो सकता है भीतर केवल भ्रम हो, पर प्रश्न पूछना ही जागरूकता की शुरुआत है। जब इच्छा स्पष्ट होती है, तब जीवन में शांति आती है। जीवन का सार यही है- उधार के सपनों को धीरे-धीरे लौटाते हुए, आदतों की परतें हटाते हुए, अपेक्षाओं के शोर से गुजरते हुए, एक दिन अपनी सच्ची आवाज तक पहुंच जाना।