आपकी बात: सुगठित शहरी नियोजन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विस्तार ने शहरी सुविधाओं पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे में मास्टर प्लान का कड़ाई से पालन आवश्यक है। सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ कर निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। हरित क्षेत्र, पार्क और जलस्रोतों का संरक्षण अनिवार्य हो। किफायती आवास योजनाएं झुग्गी समस्या को कम कर सकती हैं। ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता में तकनीक का उपयोग किया जाए। पारदर्शिता और जनसहभागिता से ही शहर सुव्यवस्थित और स्वच्छ बन सकते हैं। - रोहित सोलंकी, नर्मदापुरम