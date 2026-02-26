संपादकीय: सर्वाइकल कैंसर पर निर्णायक विजय की पहल

भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। इससे हर साल करीब 75 हजार महिलाओं की मृत्यु होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एचपीवी संक्रमण इस कैंसर का प्रमुख कारण है। यह संक्रमण लंबे समय तक शरीर में निष्क्रिय रह सकता है। इसलिए संक्रमण से पहले ही प्रतिरक्षा विकसित करना जरूरी है। यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को यह टीका देने का निर्णय लिया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच दी गई एचपीवी वैक्सीन शरीर में सबसे प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।