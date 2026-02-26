Rajasthan Pension Hike : राजस्थान के पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, दो साल में ₹1,300 प्रति माह बढ़ाई पेंशन

हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने चार महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक रखी थी और विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद ही बकाया राशि जारी की। सरकार ने चार महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण नहीं किया।