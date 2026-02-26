पेंशनर्स व स्कॉलर्स की समस्या सीधे अफसर सुनेंगे, ‘समाधान कक्ष’ में मिलेगी राहत

जयपुर. पेंशन, स्कॉलरशिप और पालनहार जैसी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों की समस्याओं को अब सीधे अफसर सुनेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए अंबेडकर भवन कार्यालय में ‘हेल्प डेस्क (समाधान कक्ष)’ शुरू किया है। इस डेस्क पर रोजाना अलग-अलग योजनाओं से संबंधित डिप्टी डायरेक्टर बैठेंगे। वे लाभार्थियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाएंगे। इससे विभाग में आने वाले लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।