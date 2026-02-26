जामडोली सीवर लाइन का मुद्दा विधानसभा में गरमाया

जयपुर. आगरा रोड पर जामडोली में सीवर लाइन का काम बीच में बंद होने का मामला बुधवार को विधानसभा में गूंजा। विधायक रफीक खान ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन डालने का ठेका दिया, लेकिन अब ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि ठेकेदार को काम छोड़ना पड़ा? खान ने बिना मास्टर प्लान बनाए ही जयपुर का दायरा बढ़ाने को लेकर कहा कि अनेक क्षेत्रों को जेडीए के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। क्या विजन है, क्यों विस्तार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं।