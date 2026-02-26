Rajasthan Housing: राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी उपलब्धि, दो साल में 4,215 आवास आवंटित

सामाजिक समावेशन को ध्यान में रखते हुए घुमंतु, अर्द्धघुमंतु, गाड़िया लुहार और कालबेलिया समुदाय के 1,348 परिवारों को पट्टे एवं आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। इससे वंचित वर्गों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

शहरी विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने तेजी दिखाई है। वर्ष 2024 और 2025 में मिलाकर 52 नए नगरीय निकायों का गठन और 15 निकायों का क्रमोन्नयन किया गया। परिसीमन के बाद राज्य के 309 शहरी निकायों में 10,245 वार्ड बनाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।