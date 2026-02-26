प्राइवेट बसों की हड़ताल के बीच राहत की खबर: जयपुर की सड़कों पर उतरीं नई इलेक्ट्रिक बसें, शुरू हुआ ‘लोड टेस्ट’

पीएम ई-बस योजना के तहत जयपुर को मिलने वाली 150 नई इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण तीन दिनों (26, 27 और 28 फरवरी) तक किया जाएगा। इस ट्रायल की खास बात यह है कि बसों की वास्तविक तकनीकी क्षमता जांचने के लिए इनमें वजन भरकर इन्हें चलाया जा रहा है। ट्रायल रन की शुरुआत मानसरोवर के अग्रवाल फार्म और एसएफएस चौराहे से अजमेरी गेट जैसे प्रमुख मार्गों पर की गई है। इस दौरान इंजीनियर बसों के बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड और शहर के भारी ट्रैफिक में उनके प्रदर्शन का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं।