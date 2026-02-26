26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

School Education: अब जिस दिन होगी परीक्षा, उसी दिन से ही कॉपियों का मूल्यांकन होगा, शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश

Rajasthan Education News: परीक्षा के साथ-साथ जांच प्रक्रिया, परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी। उसी दिन से ही चेक होंगी उत्तर पुस्तिकाएं।

Rajesh Dixit

Feb 26, 2026

School Update: जयपुर। समय से पहले वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कक्षा पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के सत्रांक (आंतरिक अंक) 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इस संबंध में शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक कार्यालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को स्पष्ट आदेश भेजे गए हैं।

वर्तमान में दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं। विभाग ने व्यवस्था की है कि जैसे ही किसी विषय का पेपर समाप्त हो, उसी दिन से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू कर दी जाए, ताकि मूल्यांकन कार्य समय पर पूरा हो सके। इसके साथ ही सत्रांक की प्रविष्टि भी समानांतर रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अब तक केवल 61.28 प्रतिशत परीक्षार्थियों के ही सत्रांक ऑनलाइन दर्ज हो पाए हैं। बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिससे विभाग ने चिंता जताई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के बाद देरी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मूल्यांकन केंद्रों पर की जा रही है, जहां गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त गाइडलाइन लागू की गई हैं। विभाग का लक्ष्य है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण हों, ताकि विद्यार्थियों को बिना देरी परिणाम मिल सके।

26 Feb 2026 10:30 am

