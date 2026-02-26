School Education: अब जिस दिन होगी परीक्षा, उसी दिन से ही कॉपियों का मूल्यांकन होगा, शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश

School Update: जयपुर। समय से पहले वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कक्षा पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के सत्रांक (आंतरिक अंक) 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इस संबंध में शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक कार्यालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को स्पष्ट आदेश भेजे गए हैं।