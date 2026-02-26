Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, आर्थिक अपराध रोकने के लिए जोधपुर में बनेगा नया निदेशालय

Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान सरकार ने आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय किया है। इसका मुख्यालय जोधपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया है।