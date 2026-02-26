Rajasthan : राजस्थान के सीबीएसई परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर, होलिका दहन के दिन देनी होगी परीक्षा

केंद्र सरकार की ओर से 3 और 4 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया गया है। इसी आधार पर सीबीएसई ने उन दोनों दिनों कोई परीक्षा नहीं रखी। लेकिन राजस्थान में 2 और 3 मार्च को होली मनाई जा रही है। ऐसे में 2 मार्च को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा तय कर दी है। इससे राजस्थान के हजारों बच्चों को होलिका दहन के दिन परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ रहा है।