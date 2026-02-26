Indian Railways : होली पर यूपी-बिहार की ट्रेनें फुल, कई में ‘रिग्रेट’, जानें क्या हो सकता है विकल्प

Indian Railways : होली पर्व पर घर लौटने वाले परदेसियों की जद्दोजहद शुरू हो गई हैं। बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने और कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हालात यह है कि 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच जयपुर से चलने वाली लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें फुल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो-रूम (रिग्रेट) की स्थिति बनी हुई है।