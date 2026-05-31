Rajasthan Police Alert: AI वॉइस क्लोनिंग ठगी का नया खतरनाक तरीका, आवाज की पुष्टि बिना न भेजें पैसे

जयपुर. देशभर सहित राजस्थान में भी ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने AI Voice Cloning आधारित साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर आम जनता को सतर्क किया है। पुलिस की आधिकारिक एक्स पोस्ट में एक जागरूकता वीडियो जारी कर चेतावनी दी गई है कि अपराधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI ) की मदद से किसी की आवाज को सैकंडों में क्लोन कर परिवार के सदस्यों की तरह फोन कर ठगी रच रहे हैं। लोगों को लगता है कि फोन करने वाला परिवार का सदस्य है, लेकिन असल में वो ठग का फोन होता है।