राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तारीखों पर ‘सस्पेंस’, अब आया मंत्री झाबर सिंह खर्रा का लेटेस्ट बयान

झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया के समक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहराया कि राजस्थान में स्थानीय स्तर के चुनाव करवाना पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का अपना स्वतंत्र और संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर जो भी कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां थीं, जैसे कि विभिन्न वार्डों का नए सिरे से परिसीमन (Delimitation) करना, सीमाओं का पुनर्सीमांकन करना और अन्य विधिक औपचारिकताएं निभाना, वे सभी प्रक्रियाएं सरकार द्वारा समय रहते पूरी की जा चुकी हैं। अब यह पूरी तरह से आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि वह मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कब करता है और चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा किस तिथि को करता है।