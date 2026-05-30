‘विधायक ज़ीरो, बातें करते हैं मुख्यमंत्री बनने की’, RLP सांसद हनुमान बेनीवाल पर BJP की ज्योति मिर्धा का ‘वार’

राजस्थान में भैराणा धाम प्रकरण को लेकर राजनीतिक गर्माहट जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ज्योति मिर्धा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के मुखिया और नागौर के वर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के सांगठनिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए कुचामन पहुंचीं डॉ. ज्योति मिर्धा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बेनीवाल की कार्यशैली, उनके बयानों और उनकी राजनीति के तौर-तरीकों पर तीखे तंज कसे। ज्योति मिर्धा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भैराणा धाम जैसे विशुद्ध रूप से धार्मिक और स्थानीय जन-आस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी द्वारा केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और घटते जनाधार को वापस पाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। मिर्धा के इस बयान के बाद नागौर और मारवाड़ संभाग के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि यह विवाद उस पुराने राजनीतिक इतिहास से जुड़ा है जो मारवाड़ के दो सबसे बड़े जाट परिवारों और नेताओं के बीच पिछले 12 वर्षों से लगातार चला आ रहा है।