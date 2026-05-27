प्लास की पकड़ से फिसल रही मोहलत, औजारों की खनक पर मार्का का साया

मुद्दे की गहराई में जाने के लिए लोहारपुरा की एक फैक्ट्री पर पहुंचे तो वहां मिले 71 वर्षीय शबीर हुसैन। जो हमें उस संकट को करीब से महसूस कराने कारखाने के भीतर ले गए। अंदर भट्टी की तपन के बीच महिलाएं और पुरुष कारीगर प्लास, प्लायर, नोज कटर, हथौड़ी जैसे औजारों को मशीनों पर आकर दे रहे थे। पसीने से लथपथ इनके हाथ चल रहे थे। एक-दो या पांच रुपए पीस की मजदूरी है, सौ दिनभर में ज्यादा से ज्यादा औजार बनाकर गुजारे के लिए मजदूरी पाते है। लोहे के घर्षण की चिंगारियां और तीखी आवाज के बीच बुजुर्ग काराखाना मालिक शबीर बोले, सरकार ने फैसला नहीं बदला, तो यह सब कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। नागौर के लोहारपुरा और रीको में लगे हैंड टूल्स के 100 से ज्यादा उद्योग और दस-बारह हजार कारीगरों बेरोजगार हो जाएंगे।