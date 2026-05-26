पाई-पाई का होगा हिसाब… आज नीलामी के ‘कटघरे’ में पहुंचेगा ‘रातों-रात उतरा’ मूंग

अब गठित कमेटी के अध्यक्ष कृषक क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के मुख्य व्यवस्थापक बजरंग बली मनोहर, सदस्य मंडी सचिव डॉ. यशपाल लटियाल, राजफेड अजमेर के क्षेत्रीय अधिकारी गौरव सेन और भाजपा इंदावड़ मंडल अध्यक्ष रामअवतार लेगा, भारतीय किसान यूनियन (मानवता) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रियाड़ सोगावास, रामस्वरूप सहित किसानों व पुलिस-प्रशासन के समन्वय से इस मूंग का ऑक्शन होगा। उल्लेखनीय है कि यह मामला पिछले दिनों जिलेभर में चर्चा का विषय बना हुआ था। किसानों और किसान संगठनों ने इसे लेकर लगातार आंदोलन किया था तथा निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। तब "राजस्थान पत्रिका' ने इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे।