Rajasthan Teacher Death: जनगणना ड्यूटी पर जाते समय शिक्षक की मौत, 3 बेटे-बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

रामकरण की अचानक मौत से बासनी सेजा गांव में शोक की लहर फैल गई। मृतक अपने पीछे तीन बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पिता की मौत की खबर मिलते ही बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के लोगों ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया। गमगीन माहौल में गांव के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और परिचित मौजूद रहे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है।