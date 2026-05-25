‘आप जिस नम्बर पर सम्पर्क करना चाहते हैं, वह उपयोग में नहीं है…’

पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि ज्यादातर थाना अधिकारियों के सीयूजी नंबर उपयोग में नहीं मिले। कोतवाली, सदर, खाटू बड़ी, श्रीबालाजी, महिला थाना, कुचेरा, भावंडा और सुरपालिया थानों के सरकारी नंबर या तो स्वीच ऑफ मिले या उपयोग में नहीं होने की जानकारी मिली। जायल और पांचौड़ी थाना प्रभारियों के नंबरों पर घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। जिले के 20 थानों में से कुछेक को छोड़ अधिकांश थानों में पुलिस व्यवस्था सरकारी सीयूजी की बजाय निजी मोबाइल नंबरों के भरोसे चल रही है। सवाल यह है कि जब सरकार ने आमजन की त्वरित सहायता के लिए सीयूजी सुविधा उपलब्ध कराई है, तो फिर ये नंबर बंद क्यों हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे।