‘रायड़ा’के फेर में फंसी ‘सरसों’, एमएसपी का लाभ सिर्फ 7 किसानों को

नागौर. अपनी भाषा अपने बोल, प्रदेश की रिवायत के लिहाज से भले ही सुकून देते हो लेकिन, सरकारी सिस्टम में इनका उपयोग कई बार भारी पड़ जाता है। नागौर में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों की खरीद में यही गफलत किसानों पर भारी पड़ गई। सरसों को यहां देशी भाषा में ‘रायड़ा’ कहकर बुलाते है। पटवारियों ने फसल की गिरदावरी में भी सरसों को रायड़ा दर्ज कर दिया। जिसे सरकारी खरीद एजेंसी के सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया है। नतीजन पूरे जिले में केवल सात किसान को ही एमएसपी का लाभ मिल पाया।