ये कैसी शिक्षा : गांवों में असाक्षर महिलाओं से पीछे शहर की पढ़ी-लिखी माताएं, बच्चों को कम करवा रहीं स्तनपान

नागौर. शिक्षा को आमतौर पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवहार और जागरूकता का आधार माना जाता है, लेकिन स्तनपान के मामले में तस्वीर इसके उलट नजर आ रही है। जिले सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कम पढ़ी-लिखी महिलाएं आज भी परंपरागत तरीके से अपने शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना प्राथमिकता मानती हैं। वहीं पढ़ी-लिखी और शहरी महिलाओं में यह प्रवृत्ति कम हो रही है। शिक्षित माताएं सुविधा, नौकरी, शरीर की बनावट को लेकर भ्रांतियों या आधुनिक जीवनशैली से शुरुआती दिनों से ही शिशुओं को बोतल का दूध या फार्मूला फीड देने लगी हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ग्रामीण महिलाएं जहां स्तनपान कराने से जरा भी नहीं हिचकिचाती, वहीं पढ़ी-लिखी महिलाएं अक्सर बोतल का दूध या फार्मूला फीड देने के बारे में सबसे पहले पूछती हैं। इसका असर न केवल बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि माताओं के स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है।