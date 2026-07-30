छोटी उम्र में ही बन रहे अपराधी, हत्या से लेकर लूट तक में बढ़ी नाबालिगों की संलिप्तता

बढ़ते बाल अपराधों के पीछे सामाजिक और पारिवारिक कारण भी सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार स्कूल छोडऩा, पारिवारिक तनाव, नशे की लत, गलत संगति, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव और आसान पैसे की चाह बच्चों को अपराध की ओर धकेल रही है। कई मामलों में आर्थिक तंगी और अभिभावकों की निगरानी का अभाव भी बड़ी वजह बन रहा है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल कानून का डर इस समस्या का समाधान नहीं है। परिवार, स्कूल, समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे बच्चों की समय रहते पहचान कर उन्हें परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जोडऩा होगा। यदि शुरुआती स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में बाल अपराध का ग्राफ और बढ़ सकता है।