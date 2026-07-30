खदानों से पनपा बारूद का अवैध कारोबार, कैंडल से लेकर डेटोनेटर तक की सप्लाई चेन

खदानों में पत्थर काटने और चट्टानों को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग के लिए डेंजर एक्सप्लोसिव, कैंडल व गुल्ले, डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट व रेड वायर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए लाइसेंस पर विस्फोटक सामग्री सुरक्षा मापदंडों के अधीन आपूर्ति होते है। खदान से लेकर आपूर्ति तक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन अवैध खनन के लिए तय प्रक्रिया के तहत इन्हें लेना संभव नहीं होता। ऐसे में अवैध खनन के साथ विस्फोटकों का अवैध कारोबार भी पनप गया है। नियमानुसार बेचने के साथ इन विस्फोटक का उपयोग भी लाइसेंसी की निगरानी में करने का प्रावधान है। इस दौरान सुरक्षा वेन भी मौके पर रहनी चाहिए।