रेल यात्री ध्यान दें…रूणिचा एक्सप्रेस का मार्ग बदला, 44 ट्रिप रहेगी प्रभावित

गोटनउ.उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जोधपुर-फुलेरा रेलखंड के कुचामन सिटी-नया खारड़िया तथा कुचामन सिटी-मकराना ब्लॉक सेक्शन में टाइट टॉलरेन्स स्लीपर आर टी-9007 के साथ 18.2 किलोमीटर का कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह कार्य इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रतिघंटा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।