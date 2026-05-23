सरकारी दफ्तरों में बिजली की बर्बादी, खाली कुर्सियां सहती पंखे, कूलर व एसी की हवा

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि कार्यालयों, संस्थानों और घरों में जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग किया जाए तो काफी हद तक लोड कम किया जा सकता है। खाली कमरों में चलते पंखे, कूलर और एसी बिजली व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बढ़ाते हैं। यदि सरकारी दफ्तरों में सख्ती से ऊर्जा बचत नियम लागू किए जाएं तो बड़ी मात्रा में बिजली बचाई जा सकती है।