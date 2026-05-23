शिक्षा विभाग के नए निर्देश, राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, 74 ऑनलाइन कोर्स से होगा कौशल विकास

शिक्षा विभाग की ओर से जिला के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कंप्यूटर प्रोग्रामर मोहम्मद तनवीर खान ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कोर्स का चयन करना होगा और उन्हें समय पर पूरा करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद शिक्षकों की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ स्कूलों में दिखाई दे सके।