23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

शिक्षा विभाग के नए निर्देश, राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, 74 ऑनलाइन कोर्स से होगा कौशल विकास

Govt School Teacher News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कौशल विकास के लिए 74 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

May 23, 2026

Madan Dilawar

फाइल फोटो: पत्रिका

Education Department New Directives: सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की भूमिका केवल पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से भी जोड़ा जाएगा। डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत शिक्षकों, संस्था प्रधानों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल टूल्स और नई शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के कर्मयोगी पोर्टल से कुल 74 ऑनलाइन कोर्स चयनित किए गए हैं। इन कोर्सों में समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, स्कूल सुरक्षा और चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही चैटजीपीटी और अन्य जनरेटिव एआई टूल्स के उपयोग पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि शिक्षक तकनीक का सही उपयोग कर सकें।

एआई, साइबर सुरक्षा और शिक्षा नीति पर प्रशिक्षण

शिक्षा विभाग की ओर से जिला के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कंप्यूटर प्रोग्रामर मोहम्मद तनवीर खान ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कोर्स का चयन करना होगा और उन्हें समय पर पूरा करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद शिक्षकों की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ स्कूलों में दिखाई दे सके।

तकनीक आधारित शिक्षण को मिलेगा बढ़ावा

प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक एआई आधारित टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सीखेंगे। इससे वे छात्रों की सीखने की क्षमता का आकलन, पाठ योजना तैयार करने, विषय आधारित सामग्री विकसित करने तथा विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति अपनाने में सक्षम होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार शिक्षकों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन कर उन्हें पूरा करना होगा।

कक्षाओं में दिखेगा बदलाव

शिक्षाविदों का मानना है कि यदि शिक्षक एआई और डिजिटल टूल्स का प्रभावी उपयोग सीखते हैं तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न केवल पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें

IPS Paris Deshmukh : राजस्थान से रिलीव हुआ ये ‘सिंघम’, मिली और बड़ी ज़िम्मेदारी, जानें जांबाज़ी के चर्चित किस्से
जयपुर
IPS Paris Deshmukh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 May 2026 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / शिक्षा विभाग के नए निर्देश, राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, 74 ऑनलाइन कोर्स से होगा कौशल विकास

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Mandi Bhav: मंडी शुल्क ने लगाई रिकॉर्ड स्तर की छंलाग, कमाई में मूंग सबसे आगे, जानें जीरा-सरसों के भाव

Mandi News
नागौर

बच्चों की हंसी पर भारी पड़ रहा असुरक्षा का साया

नागौर. नगरपरिषद के बगल में स्थित नेहरू उद्यान
नागौर

नागौर में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, दो महिलाएं गंभीर घायल

घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीण
नागौर

राजस्थान में 25 मोरों का सामूहिक मर्डर, जहरीला दाना देकर राष्ट्रीय पक्षियों को उतारा मौत के घाट

Peacocks Dead Poisonous Grain Poaching Cases - File PIC
नागौर

एमवीयू : अब दिन में तीन बार होगी हाजिरी, वो भी जीओ-टैग फोटो के साथ

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.