नागौर में 53 लाख की चोरी का खुलासा : पुलिस ने 1200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, दो शातिर चोर गिरफ्तार

नागौर। जिले के मेड़तासिटी थाना क्षेत्र के डांगावास गांव में हुई करीब 53 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने महज 12 दिनों में खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस, डीएसटी और मेड़तासिटी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हनुमानगढ़ के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जबकि चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।