नागौर : राजकीय सम्मान के साथ जवान खुमाराम पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से हजारों ग्रामीणों ने दी विदाई

नागौर। खींवसर क्षेत्र के कांटिया ग्राम पंचायत के जोगीनाडा गांव का माहौल शनिवार को भारत माता एवं शहीद खुमाराम अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। सेना के जवान खुमाराम जाणी की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। जोगीनाडा निवासी खुमाराम दिल्ली में तैनात थे। सांस की तकलीफ के कारण उनका दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उपचार चल रहा था। वहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया। पार्थिव शरीर शनिवार सुबह खींवसर लाया गया। वहां से तिरंगा यात्रा के साथ पैतृक गांव जोगीनाडा पहुंचाया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण खुमाराम जाणी अमर रहे के नारे लगा रहे थे।