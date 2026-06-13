सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करना पड़ा भारी, नागौर पुलिस ने 9 युवकों को किया गिरफ्तार

हालांकि सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करने वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी राज्य के कई जिलों में पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है, जो गैंगस्टरों की तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट साझा कर युवाओं को भटका रहे थे। राजस्थान पुलिस ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रख रही है।