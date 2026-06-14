पेट्रोलियम मंत्रालय का नया फरमान नागौर के किसानों पर पड़ेगा भारी, अब नहीं भरवा सकेंगे डीजल के ड्रम

नागौर जिले में हर साल खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसान खेतों में ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, जिसके लिए किसान एक साथ बड़ी मात्रा में डीजल खरीदते हैं। आमतौर पर किसान एक बार में 200 से 500 लीटर तक डीजल ड्रम में भरवाकर खेतों पर ले जाते हैं, ताकि बार-बार पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद किसानों को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। किसानों का कहना है कि जिले के कई गांव पेट्रोल पंपों से 15 से 30 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ऐसे में बुआई के व्यस्त समय में बार-बार डीजल लेने जाना समय और खर्च दोनों बढ़ाएगा। खेतों में काम के दौरान डीजल खत्म होने पर मशीनें बंद हो जाएंगी और कृषि कार्य प्रभावित होगा। गौरतलब है कि नागौर जिले में खरीफ सीजन में करीब 8 लाख हैक्टेयर में और रबी में करीब साढ़े तीन लाख हैक्टेयर में बुआई की जाती है।