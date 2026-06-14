नागौर में एक कॉल पर पहुंचते हैं रक्तदाता, युवाओं ने बदल दी रक्तदान की तस्वीर

नागौर. नागौर जिले में पिछले एक दशक में रक्तदान को लेकर लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां रक्तदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और आशंकाएं रहती थीं, वहीं अब सूचना मिलते ही युवा और सामाजिक संगठन रक्त देने के लिए अस्पतालों और ब्लड बैंकों तक पहुंच जाते हैं। जागरूकता बढऩे, निजी ब्लड बैंकों की उपलब्धता और डिजिटल नेटवर्किंग के कारण जिले में मरीजों व घायलों को समय पर रक्त मिलने लगा है। हालांकि कुछ शिविरों में एकत्र किया गया रक्त बेचने की शिकायत के बाद रक्तदाताओं को निराशा जरूर हुई, लेकिन अब लाइव डोनर तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।