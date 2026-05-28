Rajasthan: 48 लाख के ‘ऑयल गबन’ का खुलासा, टैंकर पलटाकर ड्राइवर ने ही दोस्त के साथ चोरी किया था तेल, दोनों गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी विमल सिंह नेहरा तथा डीएसपी मुकेश चौधरी के सुपरविजन में पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में सामने आया कि चालक रावताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले टैंकर से तेल निकालकर खुर्द-बुर्द किया । बाद में पूरे मामले को दुर्घटना दर्शाने के लिए टैंकर को पलटा दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने बाड़मेर और जैसलमेर सहित संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लगातार तलाश और मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को बाड़मेर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।