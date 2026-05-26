11 करोड़ के आंगनबाड़ी पोषाहार घोटाले के 18 आरोपी गिरफ्तार, एसीबी ने ​भिजवाया जेल

जांच में दोषी पाए जाने पर 7 साल 10 माह बाद एसीबी ने डेगाना की महिला पर्यवेक्षक संतोष चौधरी, जाना देवी और संतोष देवी, कुचामन की महिला पर्यवेक्षक हेमा अग्रवाल, गीता वर्मा, मनीषा शेखावत व अंजू शर्मा, मकराना की महिला पर्यवेक्षक राजबाला तथा परबतसर की महिला पर्यवेक्षक मूली देवी को गिरफ्तार किया हैं। साथ ही डेगाना में कार्यरत रहे संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर मंजूर पठान, एएओ राजेंद्र त्रिपाठी, कुचामन सीडीपीओ ऑफिस में कार्यरत रहे संविदा ऑपरेटर राजेंद्र प्रसाद दायमा, कुचामन सिटी के एएओ आनंद प्रकाश दायमा, नागौर सीडीपीओ ऑफिस के एलडीसी दिलीप कुमार, डेगाना के एलडीसी कमल किशोर वर्मा, कुचामन सिटी के एलडीसी विजेंद्र सिंह तथा एक निजी व्यक्ति महेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है। मामले में नरेश दायमा नामक आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है।